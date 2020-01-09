Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için helallik alınması Şehidin namazının kılınması Şehidin naaşının uğulanması MERSİN - Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

09.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:38
Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için helallik alınması

Şehidin namazının kılınması

Şehidin naaşının uğulanması MERSİN - Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş , son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı
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