Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit için helallik alınması Şehidin namazının kılınması Şehidin naaşının uğulanması MERSİN - Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı.
09.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:38
Şehit için helallik alınması
Şehidin namazının kılınması
Şehidin naaşının uğulanması MERSİN - Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA