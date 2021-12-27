Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı

Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Konya'da 3 yıl önce alkollü araç kullanırken çarptığı ekip aracındaki polis memuru Ali Teke'nin şehit olmasına neden olan sürücü Muhammet Ali Toraman'ın 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Geçen hafta tutuklanan Toroman'ın kapalı cezaevinde bir gün kaldıktan sonra denetimli serbestlik çerçevesinde tahliye edilmesi ise şehit ailesini yıktı. Abla Derya Öztürk "Kardeşimi şehit eden sürücünün tutuklanmasına sevinmiştik. Ancak bu mutluluk kursağımızda kaldı." dedi.

8 Aralık 2018 tarihinde merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda, bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu minibüse, kavşakta 2.79 promil alkollü olan Muhammet Ali Toraman'ın kullandığı otomobil çarpmış, kazada polis memuru Ali Teke (37) olay yerinde şehit olurken, polis memurları Yaşar Orman'ın (40)ve Mevlüt Boğaz (44) ağır yaralanmıştı.

8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sürücü Toroman verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından onanmış, bunun üzerine hakkına tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Toroman, geçtiğimiz hafta yeni kimlik belgesi çıkarmak için gittiği Meram İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde gözaltına alınıp, cezaevine gönderilmişti.

BİR GÜN KALIP ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Muhammet Ali Toroman'ın infaz yasası gereği Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir gün kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı. Sürücünün tutuklanmasının ardından mutluluktan sabaha kadar ağladıklarını belirten abla Derya Öztürk, bu kararla birlikte sevinçlerinin yarıda kaldığını söyledi.

Öztürk, "Kardeşimi şehit eden sürücünün tutuklanmasına sevinmiştik. Ancak bu mutluluk kursağımızda kaldı. 8 yıl ceza alan bir insan nasıl olurda bir gün yatıp çıkartılır" dedi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
zübükzade:Kendilerine sitem edeni eleştireni yıllarca tutuyorlarda bu milletin evladı Şehit edilmiş dışarda geeziyor şehidimizin ailesinden yakınlarından biri yokmu cursun katili maldem ceza yok Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
oguz:yasalarımız kanunlarımız neden bu halde neden haksızın yanında mazlumun karşısında buna bir dur diyecek devlet adamı yok mu bu ülkede Cevap Yaz 2 35 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title