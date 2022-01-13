Şehit ailesinden Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) annesi Dilber ve babası Yusuf Kılavuz, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı şehit ailesine teşekkür eden Yılmaz, bayrak, istiklal, inanç, namus ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan aziz şehit ailelerinin her zaman emirlerinde olduğunu belirtti.

Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirterek, "Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır." dedi.

Şehit ailelerinin, kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu dile getiren Yılmaz, şehit ailesine "Yerköy Saat Kulesi" tablosunu takdim etti.

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri

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