Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkan'a istifa çağrısı

BİNGÖL (İHA) - İYİ Partili Lütfü Türkan'ın Bingöl'de şehit abisine ettiği küfre tepki gösteren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Temsilcisi Ecevit Karakoyun, Türkan'ı istifaya davet etti.

Karakoyun, yaptığı istifa açıklamasında, "PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşinin Bingöl'de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit ailelerine yapılmış kabul ediyoruz" dedi.

Lütfü Türkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istediklerini söyleyen Karakoyun, açıklamasına şöyle devam etti: "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri, yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cür'et etme cesaretini gösteren, hiçbir parti milletvekili istemiyoruz. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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