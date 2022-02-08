Yolcu otobüsünde eroinle yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki seyahet eden bir yolcunun üzerinde yapılan aramada, 9,21 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulama kapsamında Antalya'dan Seydişehir'e gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculara kimlik kontrolü yapan narkotik ekipleri, durumundan şüphelendikleri Yusuf Ercan isimli yolcu üzerinde üst aramasını yaptı.

Yapılan arama neticesinde üzerinde 9,21 gram eroin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.