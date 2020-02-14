Şehir tiyatroları "geç kalanlar" oyunuyla Kozyatağı'nda
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Şehir tiyatroları "geç kalanlar" oyunuyla Kozyatağı'nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Geç Kalanlar oyunuyla Kadıköy seyircisinin karşısına çıkıyor.

14.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:09
Şehir tiyatroları

Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyun, 17 Şubat 2020 Pazartesi saat 20.30'da Kozyatağı Kültür Merkezi ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde.

Geç Kalanlar

Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor.

"Anlat… Anlatmak kabullenmektir."

Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, güzel bir günün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır.

Oyunda, Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor.

Kaynak: Bültenler
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