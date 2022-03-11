Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor - Haberler

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Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor

AA - Servet Ülkü - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler, şehrin etrafına hendek kazıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler, şehrin etrafına hendek kazıyor. Ateşkesi fırsat bilen Ukraynalılar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle Kiev'in giriş noktalarında siper oluşturmak için çukur kazıyor. Gönüllülerden biri, barış istediğini ama savaşın devam etmesi durumunda Kiev'de kalacağını toprağını, çocuğunu, annesini ve arkadaşlarını korumak için savaşacağını ifade etti. Kievli gönüllü, şehirlerinde hiçbir Rus'u istemediklerini sözlerine ekledi.

Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor

Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor

Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor

AA / Servet Ülkü - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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