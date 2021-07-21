ŞEHİR PARKINDA GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA
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ŞEHİR PARKINDA GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA

ŞEHİR PARKINDA GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA
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Hükmü PEKMEZCİBayburt'ta mahalle odalarında gerçekleşen geleneksel bayramlaşma, Koranavirüs dolayısıyla bu bayram da Şehir Parkı'nda yapıldı.

Hükmü PEKMEZCİBayburt'ta mahalle odalarında gerçekleşen geleneksel bayramlaşma, Koranavirüs dolayısıyla bu bayram da Şehir Parkı'nda yapıldı. Açık havada gerçekleşen bayramlaşmada kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya geldiklerini ve mahalle odalarında gerçekleşen geleneksel bayramlaşmanın Covid-19 salgını nedeniyle açık havaya taşındığını ifade ederek, "Rabbim bundan sonraki yıllarda sağlık sıhhat içerisinde nice nice bayramlarda bir araya gelmeyi nasip etsin. Hepinizi en içten duygularla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kazasız, belasız nice bayramlar diliyorum" dedi. Bayramı Bayburt'ta geçiren İçişleri Eski Bakanımız Sayın Ülkü Gökalp Güney ve Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal ise yaptıkları konuşmalarda hemşehrilerimizin bayramını tebrik ederek bayramı Bayburt'ta geçirmenin verdiği huzuru dile getirdiler. Bayramlaşma törenine İçişleri Eski Bakanımız Sayın Ülkü Güney, Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Vali Yardımcıları Mehmet Saim Akgül ile Burak Çimşir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, CHP İl Başkanı Necip Erel, İyi Parti İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Saadet Partisi İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Burhan Bozo, Gelecek Partisi İl Başkanı Nazir Güler, önceki dönem Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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