Şehinşah kimdir? Rapçi Şehinşah kaç yaşında, nereli?
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Şehinşah kimdir? Rapçi Şehinşah kaç yaşında, nereli?

Şehinşah kimdir? Rapçi Şehinşah kaç yaşında, nereli?
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Rap dünyasında Şehinşah adını kullanan rapçi'nin gerçek adı Ufuk Yıkılmaz'dır. Peki, Şehinşah sahne adıyla tanınan Ufuk Yıkılmaz kimdir? Şehinşah kimdir? Rapçi Şehinşah kaç yaşında, nereli? Şehinşah şarkıları! Şehinşah evli mi?

Rap dünyasında Şehinşah adını kullanan rapçi'nin gerçek adı Ufuk Yıkılmaz'dır. Peki, Şehinşah sahne adıyla tanınan Ufuk Yıkılmaz kimdir? Şehinşah kimdir? Rapçi Şehinşah kaç yaşında, nereli?

ŞEHİNŞAH KİMDİR?

Şahların şahı, en büyük hükümdar anlamına gelen Şehinşah adı ile tanınan Ufuk Yıkılmaz, 1986 yılında Erzincan, Kemah ilçesinde dünyaya geldi. Oğlak burcu olan rapçi, 9 yaşındayken rap müzik ile tanıştı. 1998 yılında ise ilk demosu ile profesyonel rap müzik hayatına adım attı.

Yıkılmaz, ilk olarak Masta Katil'le Haremeyn G3 isimli grubu 2002 yılında kurdu, grubun demosu olan Obesyon'u müzik severler ile buluşturdu. Kendi imkanları ile stüdyo kurmuş daha sonra bir çok parçanın altına imza atmıştır. Şehinşah, Haremeyn Alamut (Albüm), Hiphop Okulu (Albüm), Özgürlük Güvercini Ölümtape (Mixtape), Tape İn 25bin (Mixtape), Bilinmeyen Artizzzler ft. Hayki & Fieber (Albüm), Kapatıyoruz (Mixtape) ve Deev (Albüm) gibi başarılı parçaları ortaya koydu. 2015 yılında evlenen rapçi anlaşamadığı gerekçesiyle boşandı. Bu evlilikten Atlas adında bir oğlu dünyaya geldi.

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Şehinşah kimdir? Rapçi Şehinşah kaç yaşında, nereli? - Haberler
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