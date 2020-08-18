Şeftalili parfe nasıl yapılır? Şeftalili parfe tarifi ve yapılışı Şeftalili parfe nasıl yapılır araştırılıyor. Yaz aylarının ferahlatıcı tatlılarından olan şeftalili parfe, meyveli ve soğuk bir tatlı olarak tatlıseverlerin vazgeçilmez tercihidir. MasterChef'de kırmızı takımdan istenen şeftalili parfe malzemeleri neler? Şeftalili parfe püf noktası nedir? İşte, ayrıntılar...

Şeftalili parfe bisküvili ve dondurmalı hafif ve serinletici tatlılardandır. Krem şantinin de eşlik ettiği parfede, şeftali tatlıya farklı bir aroma katıyor. Tercihe göre farklı dondurma çeşitleri ile yapılabilecek pratik tatlı, tüm malzemelerin birleştirilip donrucuda beklettikten sonra serivse hazır oluyor. İşte, şeftalili parfe yapılışı... ŞEFTALİLİ PARFE MALZEMELER 2 adet şeftali 1 paket petibör bisküvi 1 su bardağı damla çikolata 2 yemek kaşığı vanilyalı dondurma 2 su bardağı süt 1 kutu krem şanti ŞEFTALİLİ PARFE NASIL YAPILIR? Şeftalileri küp küp doğrayın ve bir kaba koyun. Geniş bir kaba kremşantiyi ve sütü koyup çırpın. Yumuşak bir kıvam alacak. Kremşantinin içine dondurmayı da koyup çırpma işlemine devam edilir Koyuluğuna göre biraz daha süt koyabilirsiniz. Daha sonra kremşantinin içine diğer malzemeleri (şeftali, parçalanmış petibör bisküvi, damla çikolata) koyup spatula yardımı ile karıştırılır. İstediğiniz bir kabı streçleyin. Streçlediğiniz kabın içine karışımı koyup iyice bastırın. (Arada boşluk kalmaması için) 3-4 saat derin dondurucuda bekletin ve istediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz.