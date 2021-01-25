Sefirin Kızı Nare neden yok? - Sefirin Kızı Nare yerine kim gelecek? Diziden ayrıldı mı?
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Sefirin Kızı Nare neden yok? - Sefirin Kızı Nare yerine kim gelecek? Diziden ayrıldı mı?

25.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:25
Sefirin Kızı Nare neden yok? - Sefirin Kızı Nare yerine kim gelecek? Diziden ayrıldı mı?

Sevilen dizi Sefirin Kızı, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide, önemli bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül, diziye veda ediyor. Peki Sefirin Kızı Nare neden yok? - Sefirin Kızı Nare yerine kim gelecek? Diziden ayrıldı mı?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'le ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önemli bir rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan Neslihan Atagül, bu akşam Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünde yer almıyor. Peki Sefirin Kızı'nda Nare diziden ayrılıyor mu?

SEFİRİN KIZI NARE NEDEN YOK?

Sefirin Kızı dizisinde Nare'nin yeni bölümde neden olmadığı merak ediliyor. Yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkan dizide Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuş. Neslihan Atagül rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Atagül, Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeniyle ayrılacağını duyurdu. Atagül paylaşımında, " Nare ile vedalaşıyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Sefirin Kızı dizisinde Nare diziden ayrılıyor mu Neslihan Atagül sosyal medya hesabından yanıt verdi

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

SEFİRİN KIZI NARE'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

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