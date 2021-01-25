Sefirin Kızı Nare neden yok? - Sefirin Kızı Nare yerine kim gelecek? Diziden ayrıldı mı?

Sevilen dizi Sefirin Kızı, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide, önemli bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül, diziye veda ediyor. Peki Sefirin Kızı Nare neden yok? - Sefirin Kızı Nare yerine kim gelecek? Diziden ayrıldı mı?