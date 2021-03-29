Sefirin Kızı 46. Bölüm Fragman

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır.
Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.
Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.
Yapım: NGM ve O3 Medya
Yönetmen: Emre Kabakuşak Senaryo: Eylem Canpolat - Ozan Aksungur - Defne Gürsoy - Oğuz Ayaz - Gamze Arslan Çelik - Ozanser Uğurlu
Oyuncu Kadrosu:
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Mavi: Tuba Büyüküstün
Bora: Ferit Aktuğ
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp
Kahraman: Bülent Şakrak
Ceylan: Gözde Çığacı
Dudu: İlayda Ildır
Necdet: Sami Aksu
Gülsiye: Yağmur Başkurt
#SefirinKızı #SefirinKızıS2
Kaynak: DailyMotion.com