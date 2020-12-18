Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı izle! Sefirin Kızı oyuncuları! Sefirin Kızı hangi gün?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı izle! Sefirin Kızı oyuncuları! Sefirin Kızı hangi gün?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN?

Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 32. bölüm ile ekrana gelen Sefirin Kızı adlı dizinin 33. bölüm fragmanı yayımlandı.

SEFİRİN KIZI KONUSU!

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI!

Engin Akyürek

Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Doğulu

Nare

Gediz

Uraz Kaygılaroğlu

Yahya

Doğukan Polat

Elvan

Hivda Zizan Alp

Refika

Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın

Erhan Alpay

Güven

Erdal Küçükkömürcü

Halise

Gonca Cilasun

Menekşe

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE!