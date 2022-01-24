Seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcuların bekleyişi sürüyor - Haberler
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Seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcuların bekleyişi sürüyor

Seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcuların bekleyişi sürüyor
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin yapılamadığı İstanbul Havalimanı'nda yolcuların bekleyişleri devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin yapılamadığı İstanbul Havalimanı'nda yolcuların bekleyişleri devam ediyor.

Yarın saat 04.00'e kadar seferleri durdurma kararı alınmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcular terminalden ayrıldı. Uçuşları iptal olan bazı yolcular ise havalimanında kalmayı tercih etti.

Havalimanına giden yolların olumsuz hava koşullarından dolayı kapanması nedeniyle terminalde kalan yolcular, hava yolu şirketlerinin bilet satış ofisleri, kontuar ve danışma noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Bazı yolcuların koltuklarda dinlendikleri ya da uyudukları görüldü. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pasaport noktalarının ise bu sefer boş olduğu gözlendi.

Seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcuların bekleyişi sürüyor

Seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcuların bekleyişi sürüyor

Seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcuların bekleyişi sürüyor

Seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcuların bekleyişi sürüyor

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, kar, Güncel, Haber

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