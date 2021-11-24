İlkokul öğretmeni, emekli öğretmenini ziyaret etti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde öğretmenlik yapan Sakine Nozoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle birlikte kendi ilkokul öğretmenini ziyaret etti.

Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulunda 26 yıldır ilkokul öğretmenlik yapan Nozoğlu, öğrencileriyle kendi ilkokul öğretmeni Dudu Dellal'ın evine giderek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Emekli öğretmen Delal, ellerinde çiçeklerle kendisini ziyarete gelen öğrencileri görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öğretmenlikte emekliliğin olmadığını ifade eden Dellal, "Öğretmenler hiç emekli olmaz, ömür boyu öğretmeye devam eder ve öğretmen olarak kalır. Çok mutlu öğretmenlik yaptım ve böyle güzel öğrenciler yetiştirdim. Şimdi bayrağı onlar aldı ve yeni nesilleri yetiştiriyorlar." dedi.