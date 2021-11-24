Sefer Şener kimdir? Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Sefer Şener kimdir? Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi!

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Sefer Şener kimdir? Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Sefer Şener izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi! Sefer Şener kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Sefer Şener hakkında araştırmalar yapılıyor. Sefer Şener kimdir? Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi!

SEFER ŞENER KİMDİR?

AKADEMİK UNVANLAR

Birim

İktisat Fakültesi

Bölüm

İktisat Bölümü

Ana Bilim Dalı

Teknoloji ve Sanayi İktisadi Ana Bilim Dalı

2014 - Devam EdiyorProf.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2009 - 2013Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2003 - 2009Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2000 - 2003Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

1995 - 2000Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

VERDİĞİ DERSLER

Yüksek LisansKüresel Ekonomi

LisansMakro Ekonomi

LisansMikro İktisat II

Yüksek LisansUygulamalı Mikro İktisadi Analiz

Yüksek LisansTürkiye'de ve AB'de Sanayi ve Teknoloji Politikaları

LisansBölgesel Ekonomi

Lisansİktisada Giriş

LisansEndüstri Ekonomisi

DoktoraAB ve Türkye'de Girişimcilik

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