Sefer Şener kimdir? Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Sefer Şener izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi! Sefer Şener kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Sefer Şener hakkında araştırmalar yapılıyor. Sefer Şener kimdir? Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi!
SEFER ŞENER KİMDİR?
AKADEMİK UNVANLAR
Birim
İktisat Fakültesi
Bölüm
İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı
Teknoloji ve Sanayi İktisadi Ana Bilim Dalı
2014 - Devam EdiyorProf.Dr.
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü
2009 - 2013Doç.Dr.
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü
2003 - 2009Yrd.Doç.Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
2000 - 2003Araştırma Görevlisi
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü
1995 - 2000Araştırma Görevlisi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
VERDİĞİ DERSLER
Yüksek LisansKüresel Ekonomi
LisansMakro Ekonomi
LisansMikro İktisat II
Yüksek LisansUygulamalı Mikro İktisadi Analiz
Yüksek LisansTürkiye'de ve AB'de Sanayi ve Teknoloji Politikaları
LisansBölgesel Ekonomi
Lisansİktisada Giriş
LisansEndüstri Ekonomisi
DoktoraAB ve Türkye'de Girişimcilik
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