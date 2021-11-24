Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Sefer Şener hakkında araştırmalar yapılıyor. Sefer Şener kimdir? Sefer Şener kaç yaşında, nereli? Sefer Şener hayatı ve biyografisi!

SEFER ŞENER KİMDİR?

AKADEMİK UNVANLAR Birim İktisat Fakültesi Bölüm İktisat Bölümü Ana Bilim Dalı Teknoloji ve Sanayi İktisadi Ana Bilim Dalı 2014 - Devam EdiyorProf.Dr. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü 2009 - 2013Doç.Dr. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü 2003 - 2009Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 2000 - 2003Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü 1995 - 2000Araştırma Görevlisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat VERDİĞİ DERSLER Yüksek LisansKüresel Ekonomi LisansMakro Ekonomi LisansMikro İktisat II Yüksek LisansUygulamalı Mikro İktisadi Analiz Yüksek LisansTürkiye'de ve AB'de Sanayi ve Teknoloji Politikaları LisansBölgesel Ekonomi Lisansİktisada Giriş LisansEndüstri Ekonomisi DoktoraAB ve Türkye'de Girişimcilik

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