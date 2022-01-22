Tekerleği patlayan İETT otobüsü yoldan çıkıp korkuluklara çarptı: 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekerleği patlayan İETT otobüsü yoldan çıkıp korkuluklara çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı.

Küçükçekmece Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Küçükçekmece Sefaköy'de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Saadettin Güvercin yönetimindeki 34 GA 2589 plakalı İETT otobüsünün tekerleği patladı. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın camları kırılırken, kazada şoförle birlikte 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nasıl olduğunu anlatan Saadettin Güvercin, "Yolcumuzu aldıktan sonra biraz geldik. Sonra sağ ön tekerleğimiz patladı. Ardından araba kendini sağ tarafa attı. Yani zaten hızımız 20 ile 30 arasındaydı. Araba kendini aşağı doğru çekti. Toplam koltuğum doluydu, ayakta 3 kişi vardı. Benimle birlikte 5 kişi yaralandı" dedi. - İSTANBUL

Tekerleği patlayan İETT otobüsü yoldan çıkıp korkuluklara çarptı: 5 yaralı

Tekerleği patlayan İETT otobüsü yoldan çıkıp korkuluklara çarptı: 5 yaralı

Tekerleği patlayan İETT otobüsü yoldan çıkıp korkuluklara çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sefaköy, İtfaiye, İETT, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title