SEFAKÖY'DE GENÇ KIZ, BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDI
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SEFAKÖY'DE GENÇ KIZ, BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDI

SEFAKÖY'DE GENÇ KIZ, BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDIHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-Küçükçekmece'de çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan kadının çantası genç bir kız tarafından çalındı.

08.09.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:39

SEFAKÖY'DE GENÇ KIZ, BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-Küçükçekmece'de çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan kadının çantası genç bir kız tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Pazar Günü Sefaköy'de saat 15.30'da meydana geldi. Bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte alışveriş için çarşıya çıkan Didem Cesur ayakkabı mağazasının önünden geçerken duraklayıp bazı ayakkabıları incelemeye başladı. Didem Cesur'un çantasının bebek arabasına takılı olduğunu fark eden genç kız, yaklaşarak çantayı aldı. Daha sonra ara sokağa giren genç kız, çantayı poşete koyarak olay yerinden uzaklaştı. Çantasının kaybolduğunu fark eden Didem Cesur, ayakkabı mağazasının güvenlik kameralarını incelediğinde çantasının çalındığını öğrendi. Çalınan çantanın içinde bin 800 Lira nakit para, bir çeyrek altın, kimlik ve kredi kartlarının olduğu öğrenildi.

SEFAKÖY'DE GENÇ KIZ, BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDI

Kaynak: DHA

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