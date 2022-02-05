Sefa Doğanay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sefa Doğanay kimdir?

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SEFA DOĞANAY KİMDİR?

Sefa Doğanay (d. 30 Eylül 1992, Of), Türk komedyen ve oyuncu.

İlk ve ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim Okulunda okudu. Liseyi ise Samsun Namık Kemal Lisesi'nde okudu. Okul yıllarında çeşitli değişim ve sosyal projelerde görevler aldı. Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Sefa, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen ve tanınan kişileri de taklit ederek herkesin sempatisini kazandı. 2010 yılında kazandığı İstanbul Marmara Üniversitesi'nde İşletme bölümünde 3. sınıfta öğrenimine devam etmektedir.2011 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında taklit yapma yeteneğini gösterdi. 2. sezonun şampiyonu olarak 250.000 TL ödülü kazandı. En son, Atv'de Çocuklar Duymasın dizisinde Hami karakterini canlandırmıştı.

Taklit yaptığı kişiler: Bülent Ersoy, Nihat Doğan, Burhan Altıntop (Engin Günaydın), Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Gönül Yazar, Soner Sarıkabadayı, Zeki Müren ve Hürrem Sultan (Meryem Uzerli), Selahattin (Olgun Şimşek), Küçük Emrah, Mabel Matiz, Canan Karatay, Fatih Terim ve Vasfiye teyze (Gonca Vuslateri).

Sefa Doğanay, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

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