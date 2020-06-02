Şef Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi!
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Şef Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi!

Ünlü Şef Arda Türkmen yaptığı programlarla ve leziz yemek tarifler le tanınıyor. Şef Arda Türkmen hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, Şef Arda Türkmen kimdir, Arda Türkmen hayatı ve biyografisi gibi konuları araştırdı.

Şef Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi!
02.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:08

Arda2nın Mutfağı programı le tanınan Şef Arda Türkmen zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor ve emek tarifleri dışında magazin dünyasında da konuşuluyor. Peki, Şef Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi! Şef Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi!

ŞEF ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

EĞİTİM & HAYAT

1975 İstanbul doğumlu

1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu

1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu

2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı

KARİYER

1995 -2000 yılları arasında 350 den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yaptı

1998 – 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar'ı işletti

2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı

2003 yılında Roka Davet catering şirketini kurdu.

2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli Restaurantını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da bilinmektedir.

2010 yılında CNNTürk televizyonu için '' Arda'nın mutfağı '' isimli yemek programını yapmaya başladı.

2012 yılı Nisan ayında sahibi oldugu Roka Davet'i sattı.

2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı

2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

2013 yılında Sabahtaki yazılarını sonlandırıp Hürriyet pazar ekinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2013 yılında leblon u kapatarak Forneria'yı Karaköyde açtı.

2015 te mükellef 2016 da açtığı central ile restaurant sayısını 3 e çıkardı.

5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilköğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar.

9 sezondur yaptığı Arda'nın mutfağı programı devam etmektedir.

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