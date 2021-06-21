Şef Akademi Canlı izle! FOX Tv Şef Akademi özel bölüm canlı izle! 21 Haziran Şef Akademi full HD Canlı izle!

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Ekranları sevilen dizisi Şef Akademi bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Şef Akademi dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Şef Akademi canlı izle! Şef Akademi FOX Tv canlı izle! Şef Akademi son bölümde neler oldu? Şef Akademi yeni bölümde neler olacak? araştırıyorlar. Peki, Şef Akademi Canlı izle! FOX Tv Şef Akademi özel bölüm canlı izle! 21 Haziran Şef Akademi full HD Canlı izle! Şef Akademi 4. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

ŞEF AKADAEMİ CANLI İZLE!

ŞEF AKADEMİ KONUSU NEDİR?

Şef Akademi programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak "Şef Akademi Doğada" programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar. Yarışmacılar "Şef Akademi Doğada" kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar.

Programda "Şef Akademi" yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen "Şefköy" adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.

ŞEF AKADEMİ KÜNYE

Provizyon Medya'nın yeni programı ŞEF Akademi, 5 takım ve 15 yarışmacının yarışacağı program Öykü Serter'in sunumu ile Fox Tv ekranlarına gelecek. Birbirinden yetenekli, adayların şef olmak için kıyasıya yarışacağı programda, Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay jüri olarak yer alacak.

Masterchef'e uzundan da olsa benzeyen ŞEF Akademi programı, 14 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Programda gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.

ŞEF AKADEMİ ÖZEL BÖLÜM İZLE!

ŞEF AKADEMİ CANLI YAYIN İZLE!

ŞEF AKADEMİ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!