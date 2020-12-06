SEDEF ORMAN'DAN ESPRİLİ '9 KERE LEYLA' GÖNDERMESİ
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SEDEF ORMAN'DAN ESPRİLİ '9 KERE LEYLA' GÖNDERMESİ

06.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:14
SEDEF ORMAN'DAN ESPRİLİ '9 KERE LEYLA' GÖNDERMESİ

Sedef Orman, '9 Kere Leyla' filmini beğenmediğini söyleyip, esprili gönderme yaptı. Orman, "2 kere Leyla olaydı iyiydi, çabuk biterdi" diye attığı tweet'i oyuncu Celil Nalçakan da beğendi

Arzu Sabancı ve Ahmet Hakan'dan sonra, '9 Kere Leyla'

filmine bir ağır eleştiri de Sedef Orman'dan geldi. Demet Akbağ, Haluk Bilginer

ve Elçin Sangu'nun başrolünü paylaştığı 4 Aralık'ta Netflix'te yayınlanmaya

başlayan projeye, Fikret Orman'ın eski eşi Orman, Twitter'dan esprili gönderme

yaptı. Orman'ın, "2 kere Leyla olaydı iyiydi, çabuk biterdi" diye tweet attı.

Oyuncu Celil Nalçakan ise, bu tweet'i beğenip, "Ya" diyerek karşılık vermesi

dikkat çekti.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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