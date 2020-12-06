SEDEF ORMAN'DAN ESPRİLİ '9 KERE LEYLA' GÖNDERMESİ
06.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:14
Sedef Orman, '9 Kere Leyla' filmini beğenmediğini söyleyip, esprili gönderme yaptı. Orman, "2 kere Leyla olaydı iyiydi, çabuk biterdi" diye attığı tweet'i oyuncu Celil Nalçakan da beğendi
Arzu Sabancı ve Ahmet Hakan'dan sonra, '9 Kere Leyla'
filmine bir ağır eleştiri de Sedef Orman'dan geldi. Demet Akbağ, Haluk Bilginer
ve Elçin Sangu'nun başrolünü paylaştığı 4 Aralık'ta Netflix'te yayınlanmaya
başlayan projeye, Fikret Orman'ın eski eşi Orman, Twitter'dan esprili gönderme
yaptı. Orman'ın, "2 kere Leyla olaydı iyiydi, çabuk biterdi" diye tweet attı.
Oyuncu Celil Nalçakan ise, bu tweet'i beğenip, "Ya" diyerek karşılık vermesi
dikkat çekti.& ;
Kaynak: Snob Magazin