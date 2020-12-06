SEDEF ORMAN'DAN ESPRİLİ '9 KERE LEYLA' GÖNDERMESİ

Sedef Orman, '9 Kere Leyla' filmini beğenmediğini söyleyip, esprili gönderme yaptı. Orman, "2 kere Leyla olaydı iyiydi, çabuk biterdi" diye attığı tweet'i oyuncu Celil Nalçakan da beğendi