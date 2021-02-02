Sedef Avcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Sedef Avcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

02.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:27
Sedef Avcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Sedef Avcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sedef Avcı hayatı ve biyografisi nedir?

Sedef Avcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sedef Avcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEDEF AVCI KİMDİR?

Sedef Avcı, 22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Dört yaşında baleye başladı, sekiz sene bale yaptı. 2001 yılında Üniversiteyi kazandı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Mahşeri Cümbüş topluluğundan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra da İpek Bilgin'den oyunculuk dersleri aldı. New York'taki Actors Studio'dan gelen Anthony Vincent Bova'nın work-shop'larına üç kez katıldı.

Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yaptı. 1997 yılında Elite Model Look Turkey birincisi oldu. 2001 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu ve 2001 yılında Miss Universe Kainat Güzellik Yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2007 yılında Menekşe ile Halil dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşmıştır.

Kendisi gibi oyuncu ve model olan Kıvanç Kasabalı ile 2005 Temmuz ayında evlendi. Can (d.2013) adında bir oğlu vardır.

FİLMLERİ

1997 - Böyle mi Olacaktı

2005 - Yanık Koza

2007 - Hayattan Korkma (sinema)

2007 - Menekşe ile Halil

2007, 2009 - Yaprak Dökümü

2009-2010 - Ezel

2009 - Romantik Komedi (sinema)

2010 - Umut Yolcuları

2010 - Arka Sokaklar

2011 - Mazi Kalbimde Yaradır

2012 - Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi

2013 - Romantik Komedi 2 (sinema)

2015 -Aşk Olsun

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