Sedat Peker, kızlarını ağlatan oğluna çatal fırlattığı anları anlattı: Bir daha yaparsan seni öldürürüm
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Sedat Peker, kızlarını ağlatan oğluna çatal fırlattığı anları anlattı: Bir daha yaparsan seni öldürürüm

Haberler.com - Haberler | Güncel

Ortaya attığı iddialarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 9. videosunu yayınladı. Sinirlendiğinde öfke kontrolü problemi yaşadığını söyleyen Peker, kızlarını ağlattığı için 10 yaşındaki oğluna çatal fırlattığını ve çatalın omzuna saplandığını anlattı. Gözünün döndüğünü söyleyen Peker, "Bir daha onları ağlatırsan seni öldürürüm dedim. Oğlumun kör olmasını göze alıp o çatalı fırlattım. Düşünün ona bunu yapan, diğerlerine ne yapacak." dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalında "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz." başlıklı bir video yayınladı.

"BEN NORMAL BİR ADAMIM DEMEDİM"

Konuşmasının bir bölümünde kendi psikolojik durumu ve evlatlarıyla olan ilişkisine değinen Peker, "Bir şey anlatacağım ama psikolojimin bozuk olduğunu düşüneceksiniz. Ama ben hiçbir zaman psikolojim çok iyi, ben çok normal bir adamım demedim. Yani psikolojim iyi, ama sinirlendiğimde öfke kontrolümü kaybediyorum." dedi.

"ÇATALI BİR FIRLATTIM BUNA"

Devamında oğlu ve kızlarıyla ilgili bir anısını anlatan Peker, şöyle devam etti: "Küçük oğlum Boğaçhan o zaman 10 yaşındaydı. Kardeşlerini ağlatmış ama nasıl bir ağlatmak. 'Ne oluyor?' dedim birden kontrolümü kaybettim, kızlarımı ağlatıyorlar ya. O an elimde çatal vardı bir fırlattım buna. Tabii çatal omzuna saplandı. Boğaçhan'ın gözleri büyüdü, annesi zaten ayrı bir dünyaya gider gibi oldu. Aklı çıktı yerinden. Oğlan 'Baba ben senin çocuğun değil miyim?' dedi.

"BİR DAHA ONLARI AĞLATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Düşünmeyin ki hemen merhamete geldim, sarıldım. İlk cümlem, bir daha onları ağlatırsan seni öldürürüm oldu. Ben baba olduğumu erkek çocuklarımla değil kız çocuklarımla anladım. O sebeple kendi oğlumun kör olmasını göze alıp o çatalı fırlattım. Düşünün ona bunu yapan, diğerlerine ne yapacak."

Sedat Peker, kızlarını ağlatan oğluna çatal fırlattığı anları anlattı: Bir daha yaparsan seni öldürürüm
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Haber Yorumları (19)
MAHMUT KUTLU : Herşeyden önce böyle şeylerin yaşanmasını istemezdik,şimdi söylentiler,Eylül veya ekime kadar videolarını çek sonra biz seni alacağız ,böyle devam et diye talimat aldın mı baba varmı böyle bir şey, Halk videoları seyredip ekonomiyi unutuyor,hayat pahalılığını unutuyor,çünkü biz seni milenyumun Abuzer el gıfari'si gibi gördük"Fakirlik ön kapıdan girdiğinde namus arka kapıdan çıkarmış"Hz.Abuzer el Gıfari.Her koyun Kendi bacağından asılır.Allah büyük,kalbinde kötülük olan her zaman kaybetmiştir!:(
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ALİ ÖZTÜRK: Haberlerden sizede emir gelmiş sanırım adam 1.30 saat konuştu bir tek ufak tefek şeyleri yayınlayabilirsiniz sanırım
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HAN KAAN: bu bence canını kurtarmak için birilerine mesaj gönderiyor.beni siz bulaştırdınız siz kurtarın anlamında.yoksa delikanlı geçinen birisi bu kadar uzatmaz. esas delikanlı olan susan ve susmasını bilen son kabadayı A.Çakıcı kardeş
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Sedat Peker, kızlarını ağlatan oğluna çatal fırlattığı anları anlattı: Bir daha yaparsan seni öldürürüm - Haberler
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