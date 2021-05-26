Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'Defne' imasından sonra sosyal medyada hedef olan Defne Samyeli, Twitter hesabı üzerinden 'Kul hakkında sığdı mı?' başlığı altında bir açıklama yayınlayarak, "Kimmiş o Defne açıklasın. Şerefli olmak, topraklarımızda pek anlam yüklenen 'erkek gibi olmak' bunu gerektirir" dedi.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in 'Defne' imasının ardından, sosyal medyada Defne Samyeli gündem oldu. Samyeli'den ise iddialarla ilgili jet hızından bir açıklama geldi.

"BEN O DEFNE HANIM DEĞİLİM"

Twitter hesabı üzerinde paylaşımda bulunan Samyeli, 'Kul hakkında sığdı mı?' isimli bir açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi:

"Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği 'Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz. Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım."