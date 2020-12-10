Sedat Akyüz: Kaliteli yaşam herkesin hakkı

Mar-Say İnşaat, İstanbul'da inşa ettiği konut projeleriyle sektörün en güvenilir firmaları arasına girdi. 27 yıllık tecrübenin ardından İstanbul dışındaki ilk projesini İzmir'de hayata geçirmeye hazırlanan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, düşük maliyetle kaliteli alanlar yaratmayı hedeflediklerini söylüyor: "Çünkü mutlu ve kaliteli bir yaşam herkesin hakkı."& ;





1993 yılından bu yana inşaatın yanı sıra beton, akaryakıt, gıda, mobilya ve kuyumculuk sektörlerinde de faaliyet gösteren Mar-Say, İstanbul'daki konut projeleriyle sektörün öncü ve güvenilir firmaları arasına girdi. Firma şimdilerde İstanbul dışındaki ilk projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Mar-Say Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, "Bugüne dek imza attığımız projelerle inşaat sektörünün en güvenilir ve en önemli oyuncularından biri haline geldik. Şimdi de İzmir'deki projelerimize start veriyoruz. İlk inşaatımız, Mavişehir'de 80 konutlu butik bir proje olacak" diyor.





GÜVENLİ, KALİTELİ VE ESTETİK KONUTLAR

Sedat Akyüz'e göre Mar-Say'ın inşaat sektöründe elde ettiği başarı ve güvenilirliğin sırrı; tasarımda, üretimde ve iş yönetiminde kaliteyi ön plana almak. "Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve en kaliteli şekilde tamamlıyoruz" diyen Sedat Akyüz, Mar-Say'ın projelerinin güvenlik, kalite ve estetiği öne çıkaran unsurlarıyla dikkat çektiğini söylüyor.

YÜKSEK KALİTE DÜŞÜK MALİYET

Sedat Akyüz, Mar-Say'ın nesiller boyu kullanılabilecek yenilikçi, fonksiyonel ve modern tasarımlarla müşteri memnuniyeti sağladığını belirtiyor: "Biz mutlu ve kaliteli bir yaşamın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Mar-Say İnşaat olarak hayata geçirdiğimiz projelerde 'zaman, bütçe ve kalite' üçgeninde kaynaklarımızı kontrollü şekilde kullanıyor, planlanan süreyi aşmadan düşük maliyetle yüksek kalitede konutlar inşa ediyoruz. 27 yıllık deneyimimizi geleceğin yüksek teknolojili mimarisiyle bir araya getirerek konforlu yaşam alanları yaratıyoruz."

Kaynak: Snob Magazin