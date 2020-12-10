Seda Tripkolic'ten "Gözleri Var Ya"
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Seda Tripkolic'ten "Gözleri Var Ya"

10.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:15
Seda Tripkolic'ten "Gözleri Var Ya"

Sosyal medyada şarkıları milyonlarca kez dinlenilen Seda Tripkolic, rap müziğin ünlü ismi Güven Yüreyi ile yeni şarkısında düet yaptı

Seda Sular müzik dünyasında bilinen adıyla Seda Tripkolic, yeni şarkısı Gözlerin Var ya ile de önceki şarkıları gibi sosyal medyaya milyonlarca kez dinlenmeyi hedefliyor. Gözlerin Var ya adlı yeni şarkısında rap müziğin ünlü ismi Güven Yüreyi ile düet yapan Seda Tripkolic, "5 ay öncesi 'Sonu Gelmez' şarkımla 62 milyon olduk. Artık daha da büyük bir aileyiz. Bayrağımı alıyorum ve bir daha bırakmaya niyetim asla yok. Mekanın sahibi Allah ama var ettiğim tarzımı almaya geri geldim. Ailem, dostlarım ve siz sevenlerimle tüm yolları beraber katedecez inanıyorum" dedi. Sözleri kendisine ait olan, bestesini Baran Tanrıverdi'nin yaptığı, Bilal Sonses'in aranje ettiği Gözlerin Var ya şarkısının klibini de Ahmet Can Tekin yönetti.

Kaynak: Snob Magazin

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