Seda Sayan ve Acun Ilıcalı'nın makyaj filtreli fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Eser Yenenler'in düğününde Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektiren Seda Sayan, yaptığı photoshop ile sosyal medyanın diline düştü. Yüzünü pürüzsüz gösteren filtreyi kullanan Sayan, Ilıcalı'nın yüzündeki benleri bile yok etti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz gibi sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün sosyal medyaya damga vurdu. En çok konuşulan paylaşım ise Seda Sayan'ın Instagram hesabından paylaştığı photoshoplu fotoğraflar oldu. 2.5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşan Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı ile çektiği fotoğrafta da kullandı.Ilıcalı, bu fotoğraf sonrası sosyal medyanın diline düştü. Öte yandan kullanılan efekt, Ilıcalı'nın yüzündeki benleri bile yok etti.