: Seda Sayan'dan O Ses Türkiye'de olmak isteyen İrem Derici'ye çağrı: Kucağıma oturabilir

03.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:20

Yılbaşını Kıbrıs'ta karşılayan ünlüler arasında olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, dönüşte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Sayan, İrem Derici'nin "O Ses Türkiye" yorumuna da cevap verdi.

"SEDA ABLA'NIN KUCAĞINA MI OTURAYIM?"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir hayranının Seni O Ses Türkiye'de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın" şeklindeki yorumuna İrem derici,"Koltuklar dolu ayol, Seda Abla'mın kucağına mı oturayım?" mesajı ile esprili bir karşılık vermişti.

"KUCAĞIMA OTURABİLİR"

Sayan'dan ise İrem Derici'nin esprili çıkışına tebessüm ettiren bir yorum geldi. Ünlü şarkıcı "Kucağıma oturabilir, onu seviyorum" diyerek Derici'ye gönderme yaptı.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini ve oğluna alacağı iddialarına da cevap veren Sayan, "İsteme olayı tabii ki olmadı. Ben Aleyna'yı beğeniyorum ve başarılı buluyorum. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ben Yemekteyiz programında bile her yerde Oğulcan'a evlendirmek için kız bakıyorum" dedi.

2011'DE O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI

İrem Derici, 2011 yılında O Ses Türkiye'ye katılmıştı. Mustafa Sandal, Murat Boz ve Hadise'nin aksine Derici için tek dönen Hülya Avşar olmuştu.

Haber Videosu