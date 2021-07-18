Asıl fırtına şimdi kopacak! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalım
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Asıl fırtına şimdi kopacak! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalım

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Star TV'deki sabah programı nedeniyle karşı karşıya gelen Seda Sayan ve Demet Akalın arasındaki ipleri yeniden gerecek bir gelişme yaşandı. Seda Sayan'ın yeni program tanıtımında "Bebeleri pistten alalım" sözleriyle bilinen şarkıyı seçmesi dikkat çekti.

Star TV'de Demet Akalın ve Alişan'ın yayınladığı programın final yapmasının ardından kanalın, Seda Sayan ile anlaşması Demet Akalın'ı sinirlendirdi. Akalın, Seda Sayan'ı başkalarını ekmeğinden etmekle suçladı. Ardından ikili arasında bir süre devam eden tartışma son buldu ancak ünlü isimler küs kaldı.

UZUN SÜREDİR SESSİZLERDİ

Demet Akalın da kısa süre önce Kanal D'de sunmaya başlayacağı yemek programının imzalarını attı. İkili arasında uzun süredir herhangi bir atışma yaşanmazken, hamle yapan taraf Seda Sayan oldu.

Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalım

PROGRAM TANITIMINDA BOMBA GÖNDERME

Seda Sayan, Star TV'de ekrana gelecek "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programının tanıtımı yaptı. Ancak tanıtımda kullandığı şarkı, Demet Akalın'a gönderme olarak yorumlandı. Sayan'ın seçtiği Ankara şarkısında "Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım" gibi ifadeler yer alıyor.

Asıl fırtına şimdi kopacak! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalım
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Asıl fırtına şimdi kopacak! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalım - Haberler Magazin
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