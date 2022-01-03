Star TV'nin sevilen programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın bugün yayınlanmaması izleyenlerin merak konusu oldu. Sevilen program yerine "Kaderimin Oyunu" dizisinin yayınlanmasının ardından Sabahın Sultanı Seda Sayan programının neden olmadığı araştırılmaya başlandı. İzleyiciler konuyla ilgili "Sabahın Sultanı Seda Sayan bitti mi?" sorusunu araştırırken yapılan açıklama sonrası Seda Sayan'ın korona olup, olmadığı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Seda Sayan Covid mi? Seda Sayan Koronavirüs mü oldu? Seda Sayan korona mı?

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Sabahı Sultanı Seda Sayan programının bugün yayınlanmaması ile ilgili Star TV'den açıklama geldi.

Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…

Bu açıklamanın ardından 30 Aralık doğumlu olan Seda Sayan'ın korona olup, olmadığı açıklanmaya başlandı.

SEDA SAYAN KORONA MI OLDU?

Kanal tarafından yapılan açıklamanın ardında birçok izleyici tarafından Seda Sayan'ın koronavirüse yakalanıp, yakalanmadığı ile aratılmaya başlandı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, artan vaka sayılarına karşı tedbir olarak yayına ara verildiği düşünülmekte.

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