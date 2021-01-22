Seda Bakan'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı

Oyuncu Seda Bakan, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen güzel oyuncu, bir süre eşi ile alışveriş yaptıktan sonra alışveriş turuna tek başına devam etti. Bakan'ın fazla kilolarından nasıl kurtulduğu da ortaya çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; İstinye Pazarı katında yalnız başına alışveriş yaparken gazeteciler ile karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen başarılı oyuncu "Akşama misafirlerim gelecek, onun için kısa bir alışverişe geldik. Hemen eksiklerimizi alıp gideceğiz." dedi.

Öte yandan herkes oyuncunun diyet ve sporla zayıfladığını düşünürken Seda Bakan, korse kullandığını söyledi.

Korse ile zayıflamak mümkün mü?

Korse kullanmak zayıflatır mı? Vücut yapısına uygun korse kullanımı zayıflamada etkilidir. Yalnız korse zayıflamak için tek başına yeterli bir yöntem değildir. Korse, zayıflamada tek yöntem değil de yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir.

Kaynak: Snob Magazin