Seda Akgül, Bacak Fotoğrafıyla Adından Söz Ettirmeyi Başardı!

Bir süredir Tayland'ın incisi Phuket'te bulunan ve geride bıraktığımız günlerde yeni bir kitap hazırlığında olduğunu müjdeleyen sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

"TEYZEYE BAK"

Seda Akgül sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarıyla olduğu kadar gündeme getirdiği ilginç paylaşımlarla da dikkat çeken bir isim. Bir süredir Phuket'te yaşamaya başlayan Seda Akgül, bu defa bacaklarını çekerek Instagram'dan paylaştı. Seda Akgül o fotoğrafını, "Teyzeye bak!!! Şu yaşta şort giymiş , bi de ne okuyo!!!! Ben de teyzeye çok kızdım. Kaç okul okumuşsun, insan bacak resmi koyar mı dedim. O da , hoşuma gitti koydum, sizin oralarda okumuşlar ansiklopedi resmi mi koyuyor dedi. Sonra da İster Ekim'i bekle... Hava serinleyince uzun giyerim, istersen de profilime girme dedi.. Küstük" notuyla paylaştı.