Seçkin Piriler evini basan Meral Kaplan'a dava açıyor
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Seçkin Piriler evini basan Meral Kaplan'a dava açıyor

Seçkin Piriler evini basan Meral Kaplan'a dava açıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Seçkin Piriler, evini basan Meral Kaplan'a dava açmaya hazırlanıyor. Koronavirüse yakalandığı için karantina olan model, Kaplan'la hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte detaylar...

Seçkin Piriler, Erhan Kanioğlu'yla boşanma davası sona eren ve altı yaşındaki kızları Eda'nın velayetini kaybeden Meral Kaplan'ın, evini basmasından sonra dava açmaya hazırlanıyor. Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğunu söyleyen model, "Bir kadınla beraber kapıma dayandı. Sürekli bana iftira atıyor" diye konuştu.

Kaplan'ın boşandığı eşi Erhan Kanioğlu'yla hiçbir şekilde konuşmadığını da sözlerine ekleyen Piriler, "Şimdiye kadar sustum, artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Birinin bu kadını götürüp, tedavi ettirmesi lazım. Bir anne olarak durumunu anlıyorum. Ben Kanioğlu'na iddia ettiği gibi mesajları atmadım" açıklamasını yaptı. (Abdullah Malkoç-Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin

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