Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket

AREA Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum, Manisa, Denizli ve Balıkesir'e ilişkin yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma, AREA tarafından 9-19 Mart 2019 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 5 bin 150 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleşti.

ANKARA'DA FARK 5 PUAN

Toplam oylar üzerinden yapılan ankete göre, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş yüzde 51,8 görünürken, AK Parti'nin Adayı Mehmet Özhaseki yüzde 46,0 görünüyor.

İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU ÖNDE

İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44,0 görünürken AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yüzde 42,0 görünüyor.

İZMİR'DE TUNÇ SOYER İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Muhalefetin kalesi olarak gösterilen İzmir'de ise CHP'nin Adayı Tunç Soyer 53,9'luk kesimin desteğini alırken, AK Parti'nin Adayı Nihat Zeybekçi yüzde 32,8'de kaldı.

TRABZON

BALIKESİR;

DENİZLİ;

MANİSA;

ERZURUM;

SAKARYA;