Seçilmiş Başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Biden Georgia'da seçmenler ile buluştu
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Seçilmiş Başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Biden Georgia'da seçmenler ile buluştu

16.12.2020 05:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 05:59
Seçilmiş Başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Biden Georgia'da seçmenler ile buluştu

Georgia'da Ocak ayında gerçekleşecek senato seçimlerinde aday olan iki Demokrat Jon Ossoff ve Raphael Warnock'u desteklemek için konuşan Başkan Biden adaylar ile ilgili olarak "sizi temsil ediyorlar, sizin için savaşıyorlar" dedi.

Georgia'da Ocak ayında gerçekleşecek senato seçimlerinde aday olan iki Demokrat Jon Ossoff ve Raphael Warnock'u desteklemek için konuşan Başkan Biden adaylar ile ilgili olarak "sizi temsil ediyorlar, sizin için savaşıyorlar" dedi.

Biden, ayrıca Georgialı seçmenlere kendisine geçtiğimiz ay gerçekleşen başkanlık seçimlerinde verdikleri destek için teşekkür ederken "hepinizin Donald Trump'a bir ders verdiğinizi düşünüyorum. Bu seçimlerde Georgia kabadayılığa boyun eğmedi" dedi.

Biden, ayrıca bugün içerisinde Başkanlık için Demokrat Parti aday adayı olarak rakibi olan Pete Bettıgeg'i Ulaştırma Bakanı olarak atayacağını duyurdu. Daha önce belediye başkanlığı yapmış olan Bettigeg'in ulaştırma alanında birçok yeniliğe imza atacağını belirten Biden "Kabinemiz Amerika'yı yansıtacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 05:59:44. #1.15#
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