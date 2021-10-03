Seçil Gür, ikinci kez yönetmen koltuğunda...

'Çok inandığım işlerin arkasında durmayı çok büyük yatırımlı işlere tercih ediyorum. Büyük yatırımların da şarkıda samimiyet ve inanç yoksa işe yaradığını düşünmüyorum' diyen Seçil Gür şarkıyı hikayeleştirdiği klibin hem stylingini hem de yönetmenliğini üstleniyor. Daha önce başarıyla son teklisi "Geleni Gideni"yi yöneten Seçil Gür tekrar yönetmenlik koltuğuna oturmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. "Onun Adı Sen" 1 Ekim'de DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve klibi NetD kanalında yayında!

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