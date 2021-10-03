Seçil Gür, ikinci kez yönetmen koltuğunda...
Albüm hazırlığında olan Seçil Gür'den Tanzer Gümüş ile düet sürprizi geldi... Söz ve müziği Tanzer Gümüş'e ait olan 'Onun Adı Sen" şarkısında Gümüş, Seçil Gür'e eşlik ediyor. Uzun yılların dostluğu sonucunda yeniden bir araya gelen ikili şarkı için: 'Yabancılaşmak ile tutku arasında sıkışmış aşkları, çok gerçek bir şekilde hissederek söylediğimiz bu düet bu duyguları hisseden herkesin iç sesi olacak' diyor.
'Çok inandığım işlerin arkasında durmayı çok büyük yatırımlı işlere tercih ediyorum. Büyük yatırımların da şarkıda samimiyet ve inanç yoksa işe yaradığını düşünmüyorum' diyen Seçil Gür şarkıyı hikayeleştirdiği klibin hem stylingini hem de yönetmenliğini üstleniyor. Daha önce başarıyla son teklisi "Geleni Gideni"yi yöneten Seçil Gür tekrar yönetmenlik koltuğuna oturmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. "Onun Adı Sen" 1 Ekim'de DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve klibi NetD kanalında yayında!
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