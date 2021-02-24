Şebnem Sönmez kimdir? Şebnem Sönmez kaç yaşında, nereli? Şebnem Sönmez dizileri!
Bir Demet Tiyatro'da rol alan başarılı oyuncu Şebnem Sönmez kimdir? Şebnem Sönmez kaç yaşında, nereli? Şebnem Sönmez dizileri! Şebnem Sönmez eşi kim?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez, başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Şebnem Sönmez kimdir? Şebnem Sönmez kaç yaşında, nereli? Şebnem Sönmez dizileri!
ŞEBNEM SÖNMEZ KİMDİR?
Tevhide Şebnem Sönmez (d. 5 Haziran 1968, İstanbul); tiyatro, sinema, dizi ve oyuncusu. Lisedeyken Pendik Gençlik Tiyatrosu'nda ilgi alanını geliştiren Sönmez; Kartal Sanat Tiyatrosu, Taner Barlas Mim Tiyatrosu gibi topluluklarda oynadı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitiren sanatçı, Dormen Tiyatrosu'nda da çalıştı. Daha sonra tv dizilerinde rol alan Şebnem Sönmez, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde de görev yaptı. Çeşitli anaokulları, ilkokul ve liselerde, drama öğretmenliği ve 1985'te sınıf öğretmenliği yapan sanatçı, Olgun Şimşek'le bir süre evli kaldı. 1991-1993'te kendi okulunda 'Yaz Tiyatrosu' adı altında bir ekip kurdu ve bu çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gezi Direnişi sırasında, hükümetin baskılarına karşı baş kaldıran gençlere verdiği destekle gündeme geldi.
ŞEBNEM SÖNMEZ DİZİLERİ
2000 Vizontele Gülizar
2002 Abdülhamit Düşerken Çeşmifelek Kalfa
2005 Döngel Karhanesi Sevgi
2007 İyi Seneler Londra
2009 Beş Şehir Kedi
2011 Aşk Tesadüfleri Sever Neriman Turgut
1993 Yaz Evi Nurşen
1995 Bir Demet Tiyatro Mücver
1998 Dış Kapının Mandalları Nezaket
2000 Güneş Yanıkları Sinem
2004 Perili Ev Sevgi
2005 Sen misin Değil misin? Nükhet
2006 Erkekler Ağlamaz Ramize
Bir Demet Tiyatro Mücver Abla
2007 Elveda Rumeli Fatma .
1994 Alo Arkadaş Dormen Tiyatrosu
1999 Le Balkon Tiyatro Stüdyosu
2000 Sesler Ziller Bizler Kent Oyuncuları
2001 Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? BKM
2003 Ben Anadolu İstanbul Şehir Tiyatrosu
2005 Cimri Oyun Atölyesi
2006 Bana Mastikayı Çalsana Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2011 Düğün
2016 Bütün Kadınların Kafası Karışıktır