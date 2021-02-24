Şebnem Sönmez kimdir? Şebnem Sönmez kaç yaşında, nereli? Şebnem Sönmez dizileri!

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez, başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Şebnem Sönmez kimdir? Şebnem Sönmez kaç yaşında, nereli? Şebnem Sönmez dizileri!

ŞEBNEM SÖNMEZ KİMDİR?

Tevhide Şebnem Sönmez (d. 5 Haziran 1968, İstanbul); tiyatro, sinema, dizi ve oyuncusu. Lisedeyken Pendik Gençlik Tiyatrosu'nda ilgi alanını geliştiren Sönmez; Kartal Sanat Tiyatrosu, Taner Barlas Mim Tiyatrosu gibi topluluklarda oynadı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitiren sanatçı, Dormen Tiyatrosu'nda da çalıştı. Daha sonra tv dizilerinde rol alan Şebnem Sönmez, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde de görev yaptı. Çeşitli anaokulları, ilkokul ve liselerde, drama öğretmenliği ve 1985'te sınıf öğretmenliği yapan sanatçı, Olgun Şimşek'le bir süre evli kaldı. 1991-1993'te kendi okulunda 'Yaz Tiyatrosu' adı altında bir ekip kurdu ve bu çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gezi Direnişi sırasında, hükümetin baskılarına karşı baş kaldıran gençlere verdiği destekle gündeme geldi.

ŞEBNEM SÖNMEZ DİZİLERİ

2000 Vizontele Gülizar

2002 Abdülhamit Düşerken Çeşmifelek Kalfa

2005 Döngel Karhanesi Sevgi

2007 İyi Seneler Londra

2009 Beş Şehir Kedi

2011 Aşk Tesadüfleri Sever Neriman Turgut

1993 Yaz Evi Nurşen

1995 Bir Demet Tiyatro Mücver

1998 Dış Kapının Mandalları Nezaket

2000 Güneş Yanıkları Sinem

2004 Perili Ev Sevgi

2005 Sen misin Değil misin? Nükhet

2006 Erkekler Ağlamaz Ramize

Bir Demet Tiyatro Mücver Abla

2007 Elveda Rumeli Fatma .

1994 Alo Arkadaş Dormen Tiyatrosu

1999 Le Balkon Tiyatro Stüdyosu

2000 Sesler Ziller Bizler Kent Oyuncuları

2001 Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? BKM

2003 Ben Anadolu İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 Cimri Oyun Atölyesi

2006 Bana Mastikayı Çalsana Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2011 Düğün

2016 Bütün Kadınların Kafası Karışıktır