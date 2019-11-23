Seattle Türk Filmleri Festivali
Seattle Türk Filmleri Festivali ile ilgili hazırlanan kısa film Gala öncesi düzenlenen kokteyl Kokteyle katılan davetlilerin sohbet etmesi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile röportaj Oyuncu Dogu Demirkol ile röportaj Festival Direktörü Şirin Aysan ile röportaj WASHINGTON - Bu yıl 7'incisi...
23.11.2019 07:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 07:42
Seattle Türk Filmleri Festivali ile ilgili hazırlanan kısa film
Gala öncesi düzenlenen kokteyl
Kokteyle katılan davetlilerin sohbet etmesi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile röportaj
Oyuncu Dogu Demirkol ile röportaj
Festival Direktörü Şirin Aysan ile röportaj WASHINGTON - Bu yıl 7'incisi düzenlenen "Seattle Türk Filmleri Festivali" düzenlenen etkinliklerle başladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Seattle Türk Filmleri Festivali