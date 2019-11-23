Seattle Türk Filmleri Festivali
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Seattle Türk Filmleri Festivali

Seattle Türk Filmleri Festivali ile ilgili hazırlanan kısa film Gala öncesi düzenlenen kokteyl Kokteyle katılan davetlilerin sohbet etmesi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile röportaj Oyuncu Dogu Demirkol ile röportaj Festival Direktörü Şirin Aysan ile röportaj WASHINGTON - Bu yıl 7'incisi...

23.11.2019 07:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 07:42
Seattle Türk Filmleri Festivali

Türk Filmleri Festivali ile ilgili hazırlanan kısa film

Gala öncesi düzenlenen kokteyl

Kokteyle katılan davetlilerin sohbet etmesi

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile röportaj

Oyuncu Dogu Demirkol ile röportaj

Festival Direktörü Şirin Aysan ile röportaj WASHINGTON - Bu yıl 7'incisi düzenlenen "Seattle Türk Filmleri Festivali" düzenlenen etkinliklerle başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Seattle Türk Filmleri Festivali
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