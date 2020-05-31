Seagate Oyunculara Özel SSD'si FireCuda 120'yi Duyurdu! İşte Fiyatı
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Seagate Oyunculara Özel SSD'si FireCuda 120'yi Duyurdu! İşte Fiyatı

Seagate hızı ve dayanıklıklığı ile dikkat çeken yeni SSD'sini tanıttı. İşte karşımızda Seagate FireCuda 120.

Oyunculara özel ekipmanlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Seagate Oyunculara Özel SSD'si FireCuda 120'yi Duyurdu! İşte Fiyatı
31.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:50

Seagate hızı ve dayanıklıklığı ile dikkat çeken yeni SSD'sini tanıttı. İşte karşımızda Seagate FireCuda 120.

Oyunculara özel ekipmanlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Her alanda yüksek özellik sunan "gaming" ürünler, artık depolamalara kadar yayıldı. Harddisk modelleri ile bildiğimiz bir şirket olan Seagate, oyunculara özel olarak ürettigi yeni SSD modeli Seagate FireCuda 120'yi tanıttı.

Sata III arayüzünü kullanan FireCuda 120, 2.5 inç boyutunda. Toplamda 5600 TB yazma kapasitesine sahip olan bu yeni SSD, okuma ve yazma hızı olarak da yüksek performans sunuyor. 3D TLC NAND teknolojisini kullanan FireCuda 120, 560/540 MB/sn okuma ve yazma hızı sunuyor.

Önceki versiyonlarından biraz daha düşük hızlarda çalışan bu SSD, sabit sürücülerden tabiki çok daha hızlı. Ancak fiyat politikası nedeniyle böyle bir okma ve yazma hızı tercih edilmiş. Tabi daha yüksek hızlar arıyorsanız FireCuda 510 modellerine bakabilirsiniz. O model 3450/3200 MB/sn okuma ve yazma hızı sunuyor.

Seagate FireCuda 120 Fiyatı

Ürünün fiyatı ise 500GB depolama için 105 dolar, 1TB deplama için 199 dolar, 2TB depolama için 388 dolar ve 4TB depolama için 651 dolar olarak belirlenmiş.

Bu SSD ne fark oluşturur derseniz; Bir SSD'nin bilgisayarın saniyede yaptığı işlem hızını artırdığını söyleyebiliriz. Tabi Seagate diğer markalardan biraz daha farklı teknolojiler kullanması ile ayrılıyor. Seagate tarafından hazırlanan FireCuda 120, bir oyuncu için yeterli özelliklere sahip diyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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