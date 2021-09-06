Schumacher Filmi
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Schumacher Filmi

Schumacher Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Schumacher filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Schumacher filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Schumacher, Formula 1'de yedi kez Dünya Şampiyonu olan Michael Schumacher'in hayatına odaklanıyor. Araba yarışlarının ikonu olan Michael Schumacher'in kariyer hayatının yanı sıra özel yaşamının da anlatıldığı belgeselde, Schumacher'in ailesi, çocukları ve hem çocukluk hem de hayatının aşkı olan Corinna Schumacher'a da odaklanılıyor.

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Schumacher

Yapımcı Firma: B14 Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: Almanca, İngilizce

Filmin Süresi: 112 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 15.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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