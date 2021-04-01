Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İK Genel Müdür Yardımcılığı görevine Berna Galipoğlu atandı

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya, Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları (İK) Genel Müdür Yardımcılığı görevine Berna Garipoğlu getirildi.

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya, Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları (İK) Genel Müdür Yardımcılığı görevine Berna Garipoğlu getirildi.

Schneider Electric açıklamasına göre, Organizasyonel Dönüşüm ve Liderlik Koçu olarak uluslararası şirketlere yönetim danışmanlığı hizmeti veren Galipoğlu, ilaç ve bilişim sektörleri başta olmak üzere İnsan Kaynakları alanında 24 yıllık tecrübeye sahip.

Berna Galipoğlu, kariyerine ilaç ve aşı üreticisi sağlık firması Sanofi-Aventis Pharmaceuticals'ta Organizasyonel Gelişim Uzmanı olarak başladı. Daha sonra Motorola Türkiye Firması'nda İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev yapan Galipoğlu, sırasıyla Pharmaswiss Pharmaceuticals ve Nycomed Pharmaceuticals Firmalarında İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalıştı. 2011 yılında Cisco Systems şirketinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Berna Galipoğlu, son olarak da Gilead Sciences Biiyofarmasötik firmasında İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapıyordu.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Galipoğlu, Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans Programı'nı 2002 yılında tamamladı.

Galipoğlu aynı zamanda 2 farklı koçluk ekolü olan CTI ve Jungian koçluk akademilerinden koçluk sertifikasına sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak