Katar ile imzalanan protokole dair açıklama: Kamuoyunun zihni bulandırılmaya çalışılmıştır
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Katar ile imzalanan protokole dair açıklama: Kamuoyunun zihni bulandırılmaya çalışılmıştır

Katar ile imzalanan protokole dair açıklama: Kamuoyunun zihni bulandırılmaya çalışılmıştır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart tarihinde imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği' protokolü kapsamında iki devletin askeri personel ve öğrencilerinin karşılıklı olarak eğitilmesinin öngörüldüğü programla ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart tarihinde imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği' protokolü kapsamında iki devletin askeri personel ve öğrencilerinin karşılıklı olarak eğitilmesinin öngörüldüğü programla ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl açıklamalarda bulundu. Erdöl, "YKS öncesi yalan bir haberi gerçekmiş gibi yaymak suretiyle gençlerimizin ve kamuoyunun zihni bulandırılmaya çalışılmıştır" dedi.

"Protokol kapsamında iki devletin askeri personel ve öğrencilerinin karşılıklı olarak eğitilmesi, tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülmektedir" diyen Erdöl şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası çıkarılan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) akademi ve eğitim misyonu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilmiş olup ilgili protokol kapsamında ülkemizde eğitim görmesi öngörülen askeri sağlık öğrencilerinin üniversitemizde eğitim görmeleri planlanmaktadır."

"195 YABANCI ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEMİZDE ASKERİ SAĞLIK EĞİTİMİ GÖRMEKTEDİR"

Farklı ülkelerle yapılan anlaşmaların da olduğunun vurgulandığı açıklamanın devamında, "Çok sayıda ülke ile yapılan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği' protokolleri kapsamında halen Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Gambia, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Libya, Moğolistan, Senegal, Somali, Ürdün ve KKTC uyruklu 195 yabancı öğrenci üniversitemizde askeri sağlık eğitimi görmektedir. 2008'den günümüze kadar da 80 yabancı askeri sağlık öğrencisi Gülhane Külliyemizden mezun olarak ülkelerine dönmüşlerdir" ifadelerine yer verildi.

"ÖĞRENCİLERİN GİDERLERİ DE İLGİLİ ÜLKELER TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR"

Protokol kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin giderlerinin kendi ülkeleri tarafından karşılandığını belirten Erdöl, "Protokol kapsamında üniversitemizde eğitim gören veya görecek öğrenciler kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere ait bir kontenjanı kullanmamakta olup bu öğrencilerin giderleri de ilgili ülkeler tarafından karşılanmaktadır. Hal böyle iken, mesnetsiz ve müfteri ifadelerle yapılan algı operasyonu nedeniyle tüm ümitlerini ve alın terlerini üniversite sınavına taşımış gençlerimiz demoralize edilmiştir" diye konuştu.

Erdöl konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

"Eğitimde geldiği nokta ile bir tercih sebebi olan ülkemiz için kendi vatandaşının sahip olduğu hakların üstünde bazı imtiyazları yabancı uyruklu öğrencilere tanıyacağını düşünmek ve düşündürmeye çalışmak farklı açılardan ele alınması gereken bir husustur kanaatindeyiz. 'Bu haberi yanlış lanse etmişiz, özür dileriz' demek milyonlarca umudu yeniden yeşertmeye yetebilir mi, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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