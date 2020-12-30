Son dakika haberleri | SBK Holding ve 6 şirketine operasyon
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Son dakika haberleri | SBK Holding ve 6 şirketine operasyon

30.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:44

Son dakika gündem haberine göre İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | SBK Holding ve 6 şirketine operasyon
Son dakika haberleri | SBK Holding ve 6 şirketine operasyon
Son dakika haberleri | SBK Holding ve 6 şirketine operasyon
Son dakika haberleri | SBK Holding ve 6 şirketine operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı

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