Son dakika haberleri | SBK Holding ve 6 şirketine operasyon
30.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:44
Son dakika gündem haberine göre İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı