Sazlık alanda korkutan yangın
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Sazlık alanda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR - Haberler | 3. Sayfa

Sazlık alanda korkutan yangın Van'ın Erciş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Sazlık alanda korkutan yangın

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

İlçenin Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan sazlık alandaki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sazlık alanda korkutan yangın
Sazlık alanda korkutan yangın
Sazlık alanda korkutan yangın
Sazlık alanda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:20:20. #1.15#
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