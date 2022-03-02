SAYNUR GELENDOST, ÖLÜMÜNÜN 19'UNCU YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çevreci eylemleri ve barış yanlısı söylemleriyle bilinen merhum Saynur Gelendost, ölümünün 19'uncu yılında mezarı başında törenle anıldı.

Bodrum Gönüllüleri Derneği'nin kurucularından ve genel sekreteri, merhum Saynur Gelendost için, Cevat Şakir Mahallesi Türbe Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Reşat Uygun, Saynur Gelendost'un torunu Can Gelendost ile çevreciler katıldı. Katılımcılar, 'Savaşa hayır' dövizi açtı. Törende konuşan Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Reşat Uygun, "Saynur Gelendost'u kaybedeli 19 yıl oldu. Saynur'u unutturmamak için onu mezar başında anmaya devam edeceğiz. Saynur sadece bir çevre eylemcisi değil aynı zamanda bir barış kadınıydı" dedi.

Gelendost'un torunu Can Gelendost, "Benim klasik torun babaanne ilişkim pek olmadı. Benim için Saynur'u gitmek görmek demek ya bir ormanda, vadide bir ağacı korumak ya da bir termik santral önünde eylem yapmak anlamına geliyordu. Karşımda bir ağacı korumak için insan sağlığını kaybetmesin diye mücadele veren bir kadın vardı" diye konuştu. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Saynur Gelendost, 02 Mart 2003 tarihinde, solunum yetersizliği nedeniyle kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.