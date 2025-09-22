Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 22 Eylül 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

Çekilişte hangi numaraların kazandığı ve ikramiye tutarlarının nasıl dağıldığı ise araştırılan başlıca detaylar arasında bulunuyor. Birçok kişi, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına erişerek kazanan rakamları ve büyük ödül bilgisini öğrenmek için giriş yapıyor.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto kuponunun üst kısmında 34, alt kısmında ise 180 sayı bulunur. Oyuncular üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 sayı işaretleyerek kupon doldurur. Birden fazla kolon oynama imkânı vardır. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kolonlar, oyuncunun kendi seçtiği sayılarla doldurulabileceği gibi, "Rastgele" seçeneğiyle sistemin otomatik belirlediği sayılarla da oluşturulabilir. Satış noktalarında kupon doldurmak istemeyenler için kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek sistem tarafından 5+1 rastgele sayı seçilir ve şanslı kupon hazırlanır.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu ile birden fazla kombinasyon oluşturmak mümkündür. Üst bölümden 5'ten fazla, alt bölümden ise 1'den fazla sayı işaretlenerek sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden fazla kolon oluşturulur. En fazla üst bölümden 10, alt bölümden ise 180 sayı seçilebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Oyuncular, "Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyerek tek bir kuponla birden fazla çekilişe katılabilir.

İPTAL SEÇENEĞİ

Eğer doldurulan bir kolondan vazgeçilirse, kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek ilgili kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri yapılır. Çekilişlerde, 34 sayıdan 5 ve 180 sayıdan 1 numara belirlenir.

Bir kolonla, çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır. 5+1 bilenler büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kişi kazanırsa ikramiye havuzu eşit şekilde paylaşılır.

22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

22 Eylül 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.