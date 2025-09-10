Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 10 Eylül 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Her hafta heyecanla beklenen Sayısal Loto çekilişi için 10 Eylül 2025 tarihli sonuçlar araştırılıyor. Milli Piyango Online platformu üzerinden duyurulacak olan çekiliş verileri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Hem kazanan numaralar hem de dağıtılacak ödül miktarları, şansını denemek isteyenlerin en çok öğrenmek istediği bilgiler arasında yer alıyor.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto kuponunun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 180 numara bulunur. Oyuncular üst kısımdan 5, alt kısımdan ise 1 numarayı seçerek kolonlarını oluşturur. İsteyenler tek kolon, isteyenler ise birden fazla kolon oynayabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Numaralarını kendin belirleyebileceğin gibi, sistemin rastgele üreteceği sayılarla da kolon doldurabilirsin. Satış noktalarında oynanan kuponlarda, "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretlediğinde 5+1 sayılık kolon otomatik olarak hazırlanır.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu sayesinde farklı kombinasyonlarla çoklu kolon oluşturabilirsin. Bunun için üst bölümden 5'ten fazla, alt bölümden ise 1'den fazla numara seçmek yeterlidir. Bu şekilde birden fazla kolon oluşturulur. En fazla 10 numara üst bölümden, 180 numara ise alt bölümden seçilebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

Oyuncular dilerse kuponlarını tek bir çekilişe değil, birden fazla çekilişe katılacak şekilde oynayabilir. Bunun için "Çoklu Çekiliş" kutucuğunu işaretlemek yeterlidir.

İPTAL HAKKI

Doldurulan kolonlardan herhangi biri oynanmak istenmezse, ilgili kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto haftada iki kez, Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte 34 numaradan 5, 180 numaradan ise 1 numara belirlenir. Oynanan kolonlarda 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 bilenler ikramiye kazanır. Büyük ikramiye ise 5+1 bilenlere verilir. Eğer aynı kategoride birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu eşit olarak paylaştırılır.

10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

10 Eylül 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.