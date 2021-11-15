Sayın Valimiz, Makamında Misaafirlerini Kabul Etti

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Habermetre) - İlk olarak AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Sir ile İş İnsanları Özgün Pultaş ve Erdem Şahin, ardından İş İnsanı Serdar Haber dar ve beraberidekiler, daha sonra Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, son olarak Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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