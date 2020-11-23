"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı

23.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:48

Yapılan son kısıtlamalar sonrası vaka sayısında düşüş beklediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı dilediğimiz oranda düşmezse yeni yasaklar gelecek. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz" dedi.

Koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış sonrası uygulanmaya başlanan kısıtlamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu önlemlerin işe yaramaması durumunda yeni yasakları gündemlerine alabileceklerini belirtti.

MASADAKİ ÜÇ ÖNERİYİ SIRALADI

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.

"HAFTA SONU BİRAZ DAHA SERT OLMASINI İSTERDİM"

Açıklamasının devamında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının toplumda farkındalığı artırdığını belirten Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın önlemleri bizzat açıklaması ve önlem paketi olması şu açıdan iyi, farkındalığı arttırıyor ve ciddiyeti herkese hatırlatıyor. Bu iş ciddi, şakası yok mesajı en iyi böyle veriliyor. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim. Ama bu da halka yeterince mesaj verdi." ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜN İÇİNDE ARTIŞ TRENDİ DÜŞTÜ"

Uygulamaya konulan son kısıtlamalar sonrası iki gün içinde hastalığın artış trendini düşürdüğünü belirten Bakan Koca, şöyle devam etti: "Bu bir adım sonra hasta sayısına, bir adım sonra ağır hasta sayısına, bir adım sonra entübe sayısına, bir adım sonra da vefat sayısına olumlu yansıyacak ve hepsi peyderpey düşecek."

İlgili Haberler

'Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda' diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: 'Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir'
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir"
İçişleri Bakanı Soylu: 'Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür'
İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür"

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman İrem Derici Demet Akbağ Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Deniz Türüç Caner Erkin Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:48:29. #1.15#
title